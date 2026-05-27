Как изменят движение на Плехановской и Московском проспекте в Воронеже из-за метробуса

Воронежские власти готовятся к запуску линии метробуса, которая свяжет главный корпус ВГУ и Памятник Славы. Ради этого мэрия перекроит схему движения на двух ключевых магистралях — улице Плехановской и Московском проспекте. О грядущих изменениях рассказал мэр Сергей Петрин в своем канале МАХ.