В Крыму создадут новый аграрный кластер «Профессионалитета»

Новый аграрный кластер «Профессионалитета» создадут на базе Белогорского технологического техникума в Республике Крым по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщила начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Антонина Артамонова.
К проекту присоединятся еще три учебных заведения, а также восемь профильных предприятий. Их участие позволит усилить практико-ориентированную подготовку: студенты будут проходить обучение непосредственно у работодателей, получать необходимые профессиональные навыки и в дальнейшем трудоустраиваться в отрасли.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.