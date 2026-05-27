В Крыму создадут новый аграрный кластер «Профессионалитета»

К проекту присоединятся 3 учебных заведения и 8 предприятий-работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Новый аграрный кластер «Профессионалитета» создадут на базе Белогорского технологического техникума в Республике Крым по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщила начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Антонина Артамонова.

К проекту присоединятся еще три учебных заведения, а также восемь профильных предприятий. Их участие позволит усилить практико-ориентированную подготовку: студенты будут проходить обучение непосредственно у работодателей, получать необходимые профессиональные навыки и в дальнейшем трудоустраиваться в отрасли.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
