Дом с привидениями и шабаш ведьм: в Светлогорске покажут театрализованную прогулку по легендам старого города

В Светлогорске 4 июня проведут вечернюю театрализованную прогулку «Легенды прусского кота». В постановке для детей и взрослых примут участие актёры театра Николая Захарова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Участников познакомят с историей немецкого городка Раушен и современным Светлогорском. Гости совершат путешествие по древним легендам, наполненное вкусами и запахами, и встретятся с призраками. Рассказчиком станет колоритный прусский кот, а по ходу маршрута появятся другие персонажи.
Сказочный экскурсовод встретит участников у скульптуры Царевны-лягушки и проведёт их «тайными кошачьими тропами». Зрители узнают секреты знаменитой кёнигсбергской черепицы и найдут дом с привидениями. Пройдя по Аллее мастеров, путешественники отыщут Дом сказочника, где по ночам оживают персонажи произведений Гофмана.
«В эту ночь мы побываем на настоящем ведьминском шабаше и отведаем напиток, приготовленный по старинному кёнигсбергскому рецепту. Пройдём дальше — и найдём спящую на берегу озера красавицу из любимой всеми сказки Гофмана… Тени старого города укроют нас от глаз прохожих, и мы углубимся вглубь улиц и историй. Кто нас там ждёт? Не тень ли это старого философа? Или то был шорох метлы ведьмы? А может, старый знакомый Кота, который растает в воздухе, как только мы хлопнем в ладоши? А может… Всё может быть!» — обещают организаторы.
Вечернюю прогулку наполнят призраки старых прусских и литовских легенд «Пиратское венчание», «Хранитель подземных сокровищ», «Прусская баньша», «Слёзы литовской ведьмы» и многих других.
В путешествии могу принять участие гости всех возрастов. Устроители рекомендуют взять тёплую одежду, надеть удобную обувь и прихватить зонтики: «Калининградская погода непредсказуема».
Начало в 19:30. Сбор у скульптуры Царевны-лягушки в Светлогорске-2.
Продолжительность — 1 час 30 минут.