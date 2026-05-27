Уроки по противостоянию мошенникам проводят в нижегородских школах

Лекцию на эту тему прочтут во всех школах Нижегородской области до 31 мая 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских школьников учат распознавать мошенников. Для них организовали тематические занятия под названием «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как стало известно, уроки противостояния аферистам проходят во всех школах региона. По словам министра образования Михаила Пучкова, информацию доносят до ребят максимально простым и понятным языком.

В гимназии № 25 столицы Приволжья перед учениками выступил глава регцентра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов. От него семиклассники узнали основные признаки мошеннического звонка.

«Злоумышленники давят на несколько факторов: опасность, в которую якобы попали вы или ваши близкие, и спешка — требуют принять решение здесь и сейчас. Рассчитано это на то, чтобы не дать жертве с кем-либо посоветоваться и проверить услышанную информацию», — отметил Виталий Климашов.

Эксперт также напомнил, что мошенники могут пытаться выведать у своей жертвы коды из СМС-сообщений, данные паспорта и другую конфиденциальную информацию. Делиться личными данными с незнакомцами не стоит: лучше сразу положить трубку, предостерег школьников Виталий Климашов.

Как сообщалось ранее, 11-летний школьник из Кстова перевел мошенникам 60 тысяч рублей.