С 1 июня семьи Ростовской области с низкими доходами смогут получить новую выплату

С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Мера поддержки предназначена для семей с невысокими доходами. Право имеют работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми до 18 лет. Об этом сообщили на сайте СФР по Ростовской области.