Свердловская область представит 10 предприятий на «Иннопроме»

Участие в коллективном стенде Свердловской области на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге примут 10 региональных предприятий, сообщили в департаменте информационной политики области. Мероприятие состоится с 6 по 9 июля в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В число компаний-участников вошли «Уралтехмаркет», «Структурная Диагностика», «Ньюлинк», «РП1», «Лига Смарт», «Прософт-Биометрикс», «Ведал», «Регулятор Звезда», «АГРО БАС» и многофункциональный научно-производственный центр «Навигатор инновационных решений». Впервые на «Иннопроме» стенды Свердловской области будут представлены в двух павильонах международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего заявки на конкурсный отбор направили более 90 претендентов.
«Мы уделим внимание автоматизации и робототехнике, транспортному машиностроению, технологиям для энергетики, созданию новых материалов и компонентов, цифровому производству, технологиям для городов, а также металлообработке и промышленным ИТ. Например, посетители нашего стенда увидят портативный лазерный анализатор металлов и мультиспектральную камеру со встроенным искусственным интеллектом, который поможет автоматически распознать пораженные участки леса, и многое другое», — рассказал губернатор области Денис Паслер.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.