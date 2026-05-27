Спортсменка из Калмыкии завоевала медали чемпионата Европы по армрестлингу

Айлана Дурдусова из Республики Калмыкии выиграла золото и бронзу на чемпионате Европы по армрестлингу в Венгрии. Участие россиян в состязаниях такого уровня соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате правительства региона.
Соревнования объединили около 1300 спортсменов из 28 стран. Россию на турнире представляла Айлана Дурдусова. В категории девушек 16−18 лет в весовой категории до 50 кг она успешно выступила на соревнованиях на левую руку. По ходу турнира Айлана победила соперниц из Румынии, Франции и Украины, а в финале одолела действующую четырехкратную чемпионку мира из Турции Дэву Дубус. Этот результат принес спортсменке золотую медаль.
Не менее уверенно Айлана проявила себя и в борьбе на правую руку. В этой дисциплине она встретилась с титулованными спортсменками из Грузии, с Украины, из Франции и Турции и по итогам поединков стала бронзовым призером соревнований. Отмечается, что следующим крупным стартом для Айланы станет первенство мира, которое пройдет осенью в Индии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.