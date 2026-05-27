Огромное сердце из 43 тысяч кустов: калининградец создаёт облепиховый сад, который видно из самолёта (видео)

В Калининградской области предприниматель Андрей Плаксин создаёт облепиховый сад в форме сердца. Об этом фермер рассказал «Клопс».
Сейчас на территории завершают подготовительные работы: на обработанной почве монтируют систему капельного орошения и укладывают чёрное агроволокно перед высадкой саженцев. «С высоты уже получается интересно», — комментирует Плаксин своё детище.
Площадь сада составит 1,1 га. Очертания сердца видно из иллюминаторов самолётов при взлёте и посадке в Храброво. В центре композиции высадят сорт облепихи «афина», который называют одним из самых красивых и вкусных.
Всего на участке планируют высадить 42 тысячи женских кустов облепихи и около 1,5 тысячи мужских растений-опылителей. Первый урожай рассчитывают получить уже через год, а через три собирать до 30 тонн ягод за сезон.
Плаксин рассказывает, что идеей возделывать садовую облепиху он загорелся несколько лет назад, но первый опыт был неудачным. Действовал он наобум, потому саженцы погубили сорняки, а первые ягодки слопали птицы. Сейчас Андрей делает всё строго по науке. На плантации используют технологию ультраплотной посадки. Она позволяет размещать кусты максимально компактно, что исключает сорняки и упрощает защиту урожая от птиц.
Гостям будут показывать музей облепихи, где соберут более 20 сортов ягоды со всего мира, а также музей находок: сад расположен на месте старой рыбацкой деревни. На площадке собираются развивать собственное производство продукции из облепихи.
В апреле фермер, занимающийся выращиванием облепихи под Зеленоградском, спас лебедя.