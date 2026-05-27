Огромное сердце из 43 тысяч кустов: калининградец создаёт облепиховый сад, который видно из самолёта (видео)

Плаксин рассказывает, что идеей возделывать садовую облепиху он загорелся несколько лет назад, но первый опыт был неудачным. Действовал он наобум, потому саженцы погубили сорняки, а первые ягодки слопали птицы. Сейчас Андрей делает всё строго по науке. На плантации используют технологию ультраплотной посадки. Она позволяет размещать кусты максимально компактно, что исключает сорняки и упрощает защиту урожая от птиц.