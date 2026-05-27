«Инфопрививка»: как музеи и библиотеки борются за умы молодых людей

По его мнению, музеи должны успевать за подрастающим поколением. «Язык меняется, как меняется и форма восприятия. Когда появились фильмы, наше старшее поколение ругалось на молодежь, что та перестала читать книги. Затем появился интернет, и другое поколение ругалось, что молодежь перестала смотреть хорошие фильмы и ушла в интернет. Нам надо успевать за этими изменениями: если сейчас популярны ролики, значит, надо идти туда и делать так, чтобы подрастающее поколение получало важную историческую информацию привычным и интересным для себя способом», — сказал он.