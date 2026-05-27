Экс-зампреда Бенифит-банка обанкротили в Тамбове из-за долгов на 2 млрд рублей

Банк России отозвал у Бенифит-банка лицензию в 2015 году после того, как тот сам направил регулятору соответствующее ходатайство. Решение было принято в связи с тем, что банк проводил «высокорискованную кредитную политику» и не создавал «адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам». В январе 2016-го московский арбитраж по заявлению ЦБ признал банк банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство, утвердив управляющим АСВ.