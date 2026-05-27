В Санкт-Петербурге прошел благотворительный фестиваль «У меня лапки»

Благотворительный фестиваль «У меня лапки» прошел в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Адмиралтейского района.
Гости приносили корма, пеленки и средства ухода для подопечных приюта «Преданное сердце», а взамен получали «ФЕСТ-монеты». Ими можно было расплатиться на благотворительной ярмарке, где петербургские мастера представили керамику, авторские стикеры, вязаные аксессуары и другие изделия ручной работы.
«Помогать и защищать бездомных животных под силу всем. Мы очень рады, что Центр “Адмиралтейский” проводит такие благотворительные мероприятия, которые помогают прививать молодежи ценности заботы и ответственного отношения к животным. Уверены, что таких ярких и добрых событий должно быть больше», — отметила первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.