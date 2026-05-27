Житель Прикамья лишился мотоцикла после повторной пьяной езды

В Пермском крае судебные приставы конфисковали мотоцикл у 27-летнего жителя Кишертского района, которого повторно задержали за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчину уже наказывали за аналогичное нарушение — тогда он сел за руль без прав и в нетрезвом виде. За это суд назначил ему 10 суток ареста. Однако спустя девять месяцев местный житель снова решил отправиться на мотоцикле в бар в соседний Кунгур после употребления алкоголя.
Во время поездки его остановили сотрудники ДПС. Внимание инспекторов привлек мотоцикл без регистрационных номеров, а сам водитель ехал без шлема. Полицейские заметили признаки опьянения и предложили мужчине пройти освидетельствование. Проверка показала 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, было принято решение конфисковать мотоцикл WELS Х5 300 в пользу государства.
Исполнительные документы поступили судебным приставам Кунгурского, Кишертского и Березовского районов. Сотрудники ведомства изъяли транспортное средство и передали его в Росимущество.
Также мужчину предупредили, что если он не оплатит штраф в течение 60 дней, наказание может быть ужесточено.