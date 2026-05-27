В Саратове прошло первенство России по дзюдо

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Саратове. Мероприятие состоялось 23 мая на «Протон-Арене» при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.
Второй год подряд именно этот город принял турнир с участием лучших юных дзюдоистов страны. За медали на татами «Протон-Арены» боролись по 11 команд у юношей, а у девушек — по одной от Москвы, Санкт-Петербурга и каждого из восьми федеральных округов, за исключением Приволжского, который на правах хозяина соревнований выставил два коллектива. Всего участвовали 295 ребят из 57 субъектов Российской Федерации.
«Первенство России — это не только яркие схватки и высокая конкуренция, но и атмосфера дружбы, уважения и единства, которые лежат в основе философии дзюдо», — подчеркнул министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.
