В Саратове прошло первенство России по дзюдо

В состязаниях участвовали почти 300 юных спортсменов в возрасте до 15 лет.

Источник: Национальные проекты России

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Саратове. Мероприятие состоялось 23 мая на «Протон-Арене» при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.

Второй год подряд именно этот город принял турнир с участием лучших юных дзюдоистов страны. За медали на татами «Протон-Арены» боролись по 11 команд у юношей, а у девушек — по одной от Москвы, Санкт-Петербурга и каждого из восьми федеральных округов, за исключением Приволжского, который на правах хозяина соревнований выставил два коллектива. Всего участвовали 295 ребят из 57 субъектов Российской Федерации.

«Первенство России — это не только яркие схватки и высокая конкуренция, но и атмосфера дружбы, уважения и единства, которые лежат в основе философии дзюдо», — подчеркнул министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.