В Ростове несколько человек пострадали из-за падения деревьев во время урагана

Последствия непогоды фиксируются и в других городах области. В Таганроге, как сообщила глава города Светлана Камбулова, упавшее дерево заблокировало трамвайные пути, из-за чего временно было приостановлено движение маршрутов № 2, 3, 5 и 8. Аварийные службы приступили к устранению последствий.