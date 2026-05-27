Волгоградка Татьяна Паллина стала «Народным почтальоном» России

Жительница посёлка Ленина Котельниковского района Волгоградской области Татьяна Паллина стала одной из победительниц Всероссийского конкурса «Земский почтальон». За нее проголосовали 8 819 земляков, в результате она набрала рекордный 21% голосов, оставив далеко позади своих соперников — представителей других регионов.
Награждение призеров состоялось накануне, 26 мая, в Москве, сообщает РИАЦ. Лучших из лучших чествовали в национальном центре «Россия», где проходил форум «Труженики села».
Всего на конкурс было подано больше трех тысяч заявок, почтальоны представляли 86 регионов страны. Татьяну Паллину отобрали из 85 представителей профессии из Волгоградской области.
Годом ранее регион представлял на конкурсе Павел Попов из хутора Дурновского Новоаннинского района.