Волгоградка Татьяна Паллина стала «Народным почтальоном» России

Жительница посёлка Ленина Котельниковского района Волгоградской области Татьяна Паллина стала одной из победительниц Всероссийского конкурса «Земский почтальон». За нее проголосовали 8 819 земляков, в результате она набрала рекордный 21% голосов, оставив далеко позади своих соперников — представителей других регионов.