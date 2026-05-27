В 2026 году в Дагестане откроют более 30 агротехклассов

Школьники смогут углубленно изучать профильные предметы.

Более 30 агротехклассов откроют в 2026 году в Республике Дагестан по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Шамиль Рамазанов.

«33 агрокласса будет в этом году открыто в Дагестане. Они будут обеспечены всей необходимой техникой», — отметил Шамиль Рамазанов.

Там дети будут углубленно изучать предметы аграрного профиля, а также знакомиться с работой предприятий сельскохозяйственного комплекса. Благодаря этому они смогут сделать первые шаги в профессии.

Напомним, что к 2030 году планируют создать около 18 тыс. агротехнологических классов по всей стране.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
