В 2026 году в Дагестане откроют более 30 агротехклассов

Более 30 агротехклассов откроют в 2026 году в Республике Дагестан по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Шамиль Рамазанов.
«33 агрокласса будет в этом году открыто в Дагестане. Они будут обеспечены всей необходимой техникой», — отметил Шамиль Рамазанов.
Там дети будут углубленно изучать предметы аграрного профиля, а также знакомиться с работой предприятий сельскохозяйственного комплекса. Благодаря этому они смогут сделать первые шаги в профессии.
Напомним, что к 2030 году планируют создать около 18 тыс. агротехнологических классов по всей стране.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.