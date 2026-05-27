В Светлогорске местные жители не успели спасти раненую косулю: куда звонить в таких случаях

В Светлогорске в минувшие выходные развернулась драма: раненая косуля сама пришла к людям, но в итоге погибла по дороге в стационар. «Клопс» выяснил, куда стоит обращаться, если встретил в городе дикое животное.
Рано утром в субботу, 23 мая, отдыхающие в Светлогорске обнаружили косулю, застрявшую в ограждении. Об этом рассказала диспетчер центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Татьяна.
По её словам, первые очевидцы, не дожидаясь специалистов, сами освободили косулю. Примерно через три часа ослабевшее и, возможно, травмированное животное пришло прямо в туристическую зону недалеко от магазинчиков.
Начался шквал звонков. Одни звонили в «Биосферу Балтики», другие — в 112. Татьяна сразу же начала искать волонтёра на машине.
«Я договорилась с людьми, как быстрее привезти её, но помочь толком не успели. К сожалению, косуля всё равно доехала мёртвой», — вздыхает собеседница «Клопс».
Диспетчер считает, что животное могло скончаться от слишком тяжёлых травм. Если бы люди обратились в центр, когда косуля застряла в заборе, то у неё был бы шанс на спасение.
Начальник центра обработки вызовов «Системы 112» Андрей Протасов объяснил, что переслушал записи вызовов и выяснил, что экстренные службы действовали строго по регламенту. По словам главы службы, оператор передал вызов в единую дежурно-диспетчерскую службу Светлогорска.
«Оперативный дежурный сказал заявительнице, что передаст информацию в “Биосферу Балтики”, и они приедут к косуле», — комментирует собеседник «Клопс».
Андрей Протасов объясняет, что у «Системы 112» нет полномочий выезжать на вызовы, связанные с животными: это задача других организаций.
По сути, она одна — «Биосфера Балтики», добавляет Татьяна. По словам диспетчера, столкнувшимся с раненой косулей, лисой, птицей или другим диким животным, первым делом нужно позвонить в «Биосферу». Диспетчер подскажет, можно ли самому попытаться помочь, как безопасно поймать и транспортировать животное, куда именно везти.
Андрей Протасов говорит, что можно набрать и 112: «Мы назначаем службы, которые ответственны по этому типу происшествия».
Телефон «Биосферы Балтики»: +7 962 263−37−75.
