В пансионате, где скончалась одна из пожилых подопечных, проводят обыски

Когда погибшая почувствовала себя плохо, ей вовремя не оказали надлежащего ухода.

Источник: Нижегородская правда

В пансионате для пожилых и людей с ограниченными возможностями Арзамаса, где скончалась одна из подопечных, сейчас проводят обыски. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что постояльцы дома престарелых в Арзамасе пожаловались на ужасные условия содержания. Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, одна из пенсионерок скончалась. До этого она почувствовала себя плохо, но работники не приняли никаких мер.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сейчас в пансионате сотрудники чрезвычайного ведомства проводят обыск и изымают необходимые документы. Обстоятельства преступления устанавливаются.

