Под Воронежем молодую пару задержали за похищение ребенка

В Воронежской области задержали 25-летнего жителя Лисок и его 21-летнюю сожительницу по подозрению в похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По данным следствия, вечером 26 мая на пляже около улицы Героя Машина в Лисках у находившихся в состоянии алкогольного опьянения фигурантов произошел словесный конфликт с мальчиком, отдыхавшим поблизости.
Как считают следователи, подозреваемые, желая «проучить» ребенка, применили к нему насилие, посадили на заднее сиденье своего автомобиля и отвезли в квартиру на улице 40 лет Октября. Там мальчика, по версии следствия, удерживали против его воли.
Очевидцами произошедшего стали подростки. Они сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, где находится ребенок, освободили его и передали родителям.
Уголовное дело возбуждено по факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые задержаны и допрошены следователем СК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
По делу проведены осмотры, в том числе автомобиля. Несовершеннолетнего признали потерпевшим и допросили в этом статусе. В квартире подозреваемых прошел обыск, назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего.