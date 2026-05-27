Подрядчик курских соцобъектов требует с областной корпорации развития 1,4 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Стройкомфорт ИБ» было зарегистрировано в январе 2006 года в Курске. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Половиной долей компании владеет Нина Бирюкова, еще по 25% принадлежат Ларисе Глушковой и Татьяне Пестрецовой. Директор — Андрей Гуненко. Выручка общества в 2025 году составила 1,1 млрд руб. (+78%, годом ранее — 612 млн руб.) при чистой прибыли в 17 млн руб. (-19%, 21 млн руб.) С 2012 года с компанией было заключено 25 госконтрактов на общую сумму 879 млн руб. С 13 января она находится в реестре недобросовестных поставщиков, из которого будет исключена через два года.