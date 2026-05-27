73-летняя калининградка, поверив мошенникам, отдала «на хранение» 11,4 млн рублей

Женщине сообщили о якобы ее финансовой активности, связанной с поддержкой иностранного государства.

Пенсионерка из Калининграда стала очередной жертвой мошенников, лишившись более 11,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С 73-летней женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили, что пенсионерке вменяется обвинение в финансовой активности, связанной с поддержкой иностранного государства. Чтобы избежать уголовной ответственности, калининградке предложили снять все сбережения и передать «представителям Центрального банка» якобы для сохранности на время проверки. В результате доверчивая пенсионерка отдала более 11,4 млн рублей прибывшим к ней «инкассаторам».

По данному факту прокуратура Ленинградского района г. Калининграда признала законным возбуждение органами полиции уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше