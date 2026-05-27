73-летняя калининградка, поверив мошенникам, отдала «на хранение» 11,4 млн рублей

С 73-летней женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили, что пенсионерке вменяется обвинение в финансовой активности, связанной с поддержкой иностранного государства. Чтобы избежать уголовной ответственности, калининградке предложили снять все сбережения и передать «представителям Центрального банка» якобы для сохранности на время проверки. В результате доверчивая пенсионерка отдала более 11,4 млн рублей прибывшим к ней «инкассаторам».