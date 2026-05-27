В Балакове Саратовской области открыли обновленное отделение поликлиники

Обновленное отделение № 2 Балаковской районной поликлиники открыли после ремонта в Саратовской области. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Специалисты привели в порядок кабинеты врачей, дневной стационар, блок неотложной помощи и холлы. Одновременно рабочие заменили кровлю, инженерные коммуникации и окна, а также обновили входные группы и пандус для маломобильных пациентов.
Отмечается, что отделение считается одним из старейших медицинских учреждений Балакова и при этом остается востребованным у жителей города. Только после открытия его посетили более 4,5 тыс. пациентов, еще 166 человек получили помощь в дневном стационаре.
«Обновленное поликлиническое отделение — это возможность для жителей Балакова получать медицинскую помощь рядом с домом и в достойных условиях. Программа модернизации меняет облик районной медицины в лучшую сторону», — рассказал главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.