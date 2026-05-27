Подведены итоги работы Минобрнауки за 2025 год

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подвели итоги работы Минобрнауки России за прошлый год. В число ключевых направлений вошли в том числе достижение национальных целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным, и реализация нацпроекта «Молодёжь и дети», следует из сообщения на сайте российского правительства.
«Стартовал один из самых масштабных по охвату нацпроект “Молодёжь и дети”, целевая аудитория которого составляет порядка 52 млн человек. При его запуске проделана большая межведомственная работа. По результатам прошлого года уровень показателей достижения нацпроекта — 100%. В рамках него продолжаем создавать созвездие современных университетских кампусов от Калининграда до Южно-Сахалинска», — отметил вице-премьер.
Как следует из сообщения, на задачах техлидерства сфокусированы флагманские программы нацпроекта — «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и молодежные лаборатории. Большая работа проделана и по итогам стратсессий Михаила Мишустина: сформирована модель научно-производственных объединений, утверждены и реализуются 38 стратегий инженерных университетов, появился институт генеральных конструкторов.
Валерий Фальков в свою очередь рассказал о ключевых направлениях работы с учетом задач, поставленных Президентом в рамках стратегии научно-технологического развития и национальных целей развития.
«2025 год был, по сути, первым годом полноценной реализации стратегии научно-технологического развития и национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Многое сделано и перестроено для достижения целей и выполнения задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — особенно в части взаимодействия бизнеса и науки, ориентированной подготовки кадров, создания современной отечественной инфраструктуры», — сказал он.
Так, была проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сферах науки и высшего образования. Выделены четыре основных направления: укрепление технологического суверенитета, биотехнологии и биоресурсные коллекции, усиление роли Российской академии наук в управлении наукой, поддержка молодых ученых и студентов. Также в рамках перехода на новую модель высшего образования разработаны свыше 580 образовательных программ, на которых будут обучаться более 70 тыс. студентов.
Помимо этого, в стране создается сеть установок класса «мегасайенс». Так, в минувшем году завершено создание источника синхротронного излучения поколения 4+ ЦКП «СКИФ», сегодня готовность объекта составляет 99,7%. Достигнуты значительные успехи по развитию научного приборостроения — ведущими вузами разработано 8 научных приборов, ведется разработка еще 18. Важнейшее место в развитии инфраструктуры для исследований и разработок занимает программа создания сети современных университетских кампусов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.