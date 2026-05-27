Россельхознадзор обнаружил нарушения в молочной продукции нижегородского завода

В молочке нашли признаки фальсификации.

Источник: Комсомольская правда

В молочной продукции нижегородского производителя ООО «Белое дело» обнаружили нарушения во время лабораторных исследований. Проверку в мае 2026 года провело управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали масло «Крестьянское» сладко-сливочное с массовой долей жира 72,5% и сметану жирностью 20%. По данным ведомства, в образцах нашли сорбиновую кислоту, а также выявили нарушение соотношения массовых долей метиловых эфиров кислот. В Россельхознадзоре отметили, что такие показатели могут говорить о признаках фальсификации продукции.

В ведомстве подчеркнули, что выявленные несоответствия нарушают требования технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа на сливочное масло.

Сейчас по итогам лабораторных исследований готовятся документы для аннулирования декларации о соответствии на эту продукцию. Кроме того, производителю планируют выдать предостережение.