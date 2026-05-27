В «падающем доме» на Московском проспекте сработал четвёртый датчик: трещина превысила 10 см

В падающем доме № 70 на Московском проспекте сработал уже четвёртый датчик. Об этом мэрия Калининграда пишет в своём телеграм-канале.
Первый сигнал 12 марта подал датчик на 12 этаже. Через четыре дня другое устройство там же показало «жёлтый уровень» опасности, 5 мая сработало третье. 27 мая тревожные значения зафиксировали уже на 11 этаже: ширина трещины, как отмечают власти, превысила 10 см.
«К сожалению, процесс падения необратим! Призываем жителей Московского проспекта, 68, немедленно одуматься, взять ответственность за свои собственные жизни и жизни своих детей, которые не виноваты в том, что их родители принимают столь безрассудные решения, и срочно обратиться за предоставлением временной жилплощади в мобильный офис администрации, который уже почти полтора месяца развёрнут прямо в их дворе», — говорится в сообщении.