Минтранс предложил ввести постоплату парковок

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минтранс России предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках, соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.
«Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий постоплату парковок… Гражданам, использующим платные парковки, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки», — говорится в сообщении Минтранса.
Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей.
Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектами РФ. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложения, паркоматы или с помощью смс. Предлагаемый же Минтрансом механизм позволит оплачивать проведенное на парковке время постфактум.
Как подчеркнули в министерстве, разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления парковками.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте поручил Минтрансу до 1 июня проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок.