В Дагестане отремонтируют дорогу Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак

Дорогу Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак отремонтируют в Республике Дагестан. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Дорожники работают на участке с 34-го по 42-й километр. Этот ремонт является продолжением уже начатого проекта: в прошлом году аналогичные работы выполнили на отрезке с 42-го по 50-й километр. В результате после завершения ремонта будет обновлено 16,2 км дороги.
Специалисты укрепят основание дороги, установят водоотводные трубы и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они обустроят примыкания и пересечения — участки, где дорога соединяется с другими направлениями.
Отдельное внимание уделят безопасности. На участке установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а после завершения основных работ нанесут разметку.
Отмечается, что обновление дороги важно для местных жителей, поскольку она соединяет населенные пункты Кумторкалинского и Кизилюртовского районов и обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-215. После ремонта вместо гравийной дороги там появится современная и безопасная трасса. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце сентября этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.