Профилактике терроризма обучат в рамках специальной программы в Нижнем Новгороде

Старт дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Профилактика терроризма» дан в Нижнем Новгороде 25 мая, сообщили в пресс-службе НГЛУ.
Участие в ней принимает рекордное количество слушателей из разных ведомств и организаций региона: 554 человека. Программа реализуется Региональным координационным центром НГЛУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма при активной поддержке антитеррористической комиссии в Нижегородской области и оперативного штаба в Нижегородской области на базе Института непрерывного образования НГЛУ. Лидерами по количеству участников стали Нижний Новгород — 161 человек, Дивеево — 38 человек, Арзамас — 36 человек и Выкса — 23 человека.
Экспертами программы выступают действующие практики и специалисты в области национальной безопасности.
«Среди слушателей представлены специалисты из Московской, Ленинградской, Ульяновской, Самарской, Костромской, Кировской, Оренбургской, Саратовской областей, республик Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашии, ХМАО и Пермского края», — рассказал ректор НГЛУ Никита Авралев. «В этом году антитеррористической комиссией в Нижегородской области и оперативным штабом в Нижегородской области был принят ряд стратегических решений, которые уже помогают вывести работу Координационного центра и его взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти, правоохранительными органами, СМИ, образовательными и общественными организациями на принципиально новый уровень», — отметил директор Координационного центра Олег Пикунов.
После освоения программы всех участников ждет аттестация, по результатам которой им будут вручены удостоверения о повышении квалификации.
Обучение бесплатное и проходит в рамках государственного задания по выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024−2028 гг., утвержденного Президентом Российской Федерации 30.12.2023 N Пр-2610.