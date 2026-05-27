Профилактике терроризма обучат в рамках специальной программы в Нижнем Новгороде

Участие в ней принимает рекордное количество слушателей из разных ведомств и организаций региона: 554 человека. Программа реализуется Региональным координационным центром НГЛУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма при активной поддержке антитеррористической комиссии в Нижегородской области и оперативного штаба в Нижегородской области на базе Института непрерывного образования НГЛУ. Лидерами по количеству участников стали Нижний Новгород — 161 человек, Дивеево — 38 человек, Арзамас — 36 человек и Выкса — 23 человека.