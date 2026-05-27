Самарцы стали чаще жаловаться на запах газа

Жителей Самары просят случае появления запаха газа оперативно сообщать об этом в единый диспетчерский центр СВГК по телефонным номерам 04 или 104. Напоминаем, что при запахе газа необходимо закрыть краны перед газовыми приборами, открыть окно, проветрить помещение, не курить, не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключать электрический свет и электроприборы.