В Уссурийске прошли Всероссийские соревнования по парашютному спорту

Всероссийские соревнования по парашютному спорту и Кубок губернатора Приморского края прошли на аэродроме Барановский в городе Уссурийске Приморского края. Мероприятие организовали по госпрограмме «Спорт России», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Участниками соревнований стали 43 спортсмена из четырех регионов: Кемеровской и Магаданской областей, Хабаровского и Приморского краев. При этом Приморье представляли сразу несколько аэроклубов из городов Арсеньев, Артём, Владивосток, Находка и Уссурийск.
Программа соревнований включала несколько дисциплин: групповую акробатику среди команд-двоек, купольное пилотирование на дальность и точность приземления. В последней из них, ставшей одной из самых зрелищных, спортсменам нужно было коснуться земли как можно ближе к нулевой отметке диаметром всего 2 см. Лучший результат показала сборная Приморского края.
Приморские парашютисты успешно выступили и в других видах программы. Они стали сильнейшими в групповой акробатике и купольном пилотировании на дальность, благодаря чему Кубок губернатора получила команды региона. В зачете Всероссийских соревнований победу одержала команда из Кемерова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.