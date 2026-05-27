Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды вечером 27 мая

Режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды ввели в Ростове до 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вечером в среду, 27 мая, введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем канале в МАХ написал глава Донской столицы Александр Скрябин. Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Режим вводится для экстренных и коммунальных служб с 19:00 27 мая до 12:00 29 мая, — уточнил глава. — По прогнозам, до конца суток 27 мая, ночью и утром 28 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.

На заседании дали ряд поручений. В их числе — подготовить силы и средства для реагирования на стихию, оперативно устранять аварии и принимать заявки от населения, а также очищать решетки ливнеприемных камер на проезжей части.

Глава города призвал жителей соблюдать осторожность, а в экстренных случаях звонить по номеру 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.