В России запустили производство уникальной линзы для лечения катаракты

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты запустили в России, ее установка доступна россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
«В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы “Ясень”, которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что она производится на базе НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова Минздрава России. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В рамках дальнейшего развития производственные мощности планируется нарастить вдвое — до 25 тысяч единиц в год.
«Установка линзы доступна гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках программы госгарантий», — отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что предназначенная для имплантации после удаления помутневшего хрусталика линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни пациентов любого возраста.
«После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях», — пояснили в министерстве.
Там сообщили, что для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы.