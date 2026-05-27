Главные новости к вечеру 27 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 27 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Источник: РИА "Новости"

28 мая глава российского государства примет участие в Евразийском экономическом форуме, 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В состав российской делегации на форуме войдут 400 человек, включая представителей деловых кругов и научно-экспертного сообщества.

Захарова заподозрила CNN в соучастии в ударе по Старобельску

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сюжет американского телеканала CNN о Старобельске мог быть снят в точке, откуда наносился террористический удар с украинской стороны. По ее словам, данная ситуация требует расследования, так как речь может идти о соучастии в преступлении.

В Кремле ответили на вопрос о поставках газа в Армению

Источник: РИА "Новости"

«Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рябков: Запад искажает предупреждения об эвакуации из Киева

Источник: Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва фиксирует попытки Запада исказить предупреждения российской стороны о необходимости эвакуации персонала посольств из Киева. По словам дипломата, западные страны стремятся представить эти предупреждения «как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы».

Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС

Источник: Reuters

Парламент Венгрии нового созыва проголосовал за прекращение процедуры выхода страны из Международного уголовного суда.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше