Главные новости к вечеру 27 мая 2026 года

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
28 мая глава российского государства примет участие в Евразийском экономическом форуме, 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В состав российской делегации на форуме войдут 400 человек, включая представителей деловых кругов и научно-экспертного сообщества.
Захарова заподозрила CNN в соучастии в ударе по Старобельску
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сюжет американского телеканала CNN о Старобельске мог быть снят в точке, откуда наносился террористический удар с украинской стороны. По ее словам, данная ситуация требует расследования, так как речь может идти о соучастии в преступлении.
В Кремле ответили на вопрос о поставках газа в Армению
«Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рябков: Запад искажает предупреждения об эвакуации из Киева
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва фиксирует попытки Запада исказить предупреждения российской стороны о необходимости эвакуации персонала посольств из Киева. По словам дипломата, западные страны стремятся представить эти предупреждения «как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы».
Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС
Парламент Венгрии нового созыва проголосовал за прекращение процедуры выхода страны из Международного уголовного суда.