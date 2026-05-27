Власти Калининграда рассчитывают привести в порядок велодорожку возле бывшего Дома искусств к сентябрю

Власти Калининграда рассчитывают привести в порядок велосипедную дорожку возле Театра эстрады (бывший Дом искусств) к сентябрю. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Сейчас с подрядчиком ведём претензионную работу, рассчитываем привести в порядок дорожку к сентябрю этого года, — сообщили в мэрии.
Площадь перед Театром эстрады на Ленинском проспекте благоустроили в 2024 году. К настоящему времени велосипедная дорожка пришла в непригодное состояние. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, покрытие местами полностью стёрлось.
В феврале 2026 года стало известно, что власти заказали экспертизу для оценки состояния площади перед бывшим Домом искусств в Калининграде. На территории нашли повреждения покрытий.
«У нас были вопросы, в частности, по велодорожке. Мы отправили на объект сотрудников комитета муниципального контроля, чтобы разобраться что случилось. Либо это брак при производстве работ, либо эксплуатация ненадлежащая. Экспертиза оценит и даст ответ», — комментировала глава администрации города Елена Дятлова.
Площадь перед Домом искусств отремонтировали два года назад. Здесь появились зоны отдыха с урнами и деревянными скамейками, а также «зелёные острова» с декоративными камнями. Подрядчик замостил новое покрытие из тёмной и светлой плитки, обустроил клумбы, высадил цветы, кустарники и деревья.
Работы выполнило ООО «Декоративные культуры» за 214 миллионов рублей. Благоустройство территории возле Дома искусств рассчитывали завершить до конца 2023 года. Сроки перенесли из-за археологических раскопок и неучтённых коммуникаций.