«Нижегородского мажора» довезли до ареста

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 27 мая рассмотрел очередное дело 21-летнего Сергея Корнилова-младшего, сына и наследника скончавшегося в 2024 году соучредителя ГК «Луидор» Сергея Корнилова. Как писал «Ъ», 20 мая молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Похвалинском съезде. На своем автомобиле он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя машинами. Сфотографировавшись на разбитом Mercedes и выложив фото в соцсети, Корнилов отправился в ресторан, чтобы дальше выпивать с друзьями. В это же время он общался со своими подписчиками в соцсетях, рассказывал, что, называя «нищетой» аудиторию, которая не может позволить себе дорогие машины, заявляя, что «мажоры не умирают» и что никто ответственности за аварию не понес, потому что «Россия же…».