Конференция «Права детей — под защитой судебных приставов» пройдет в НОИЦ

В Нижнем Новгороде пройдет пресс-конференция «Права детей — под защитой судебных приставов». Встреча состоится 2 июня в Нижегородском областном информационном центре в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям».
На конференции спикеры расскажут о способах защиты прав и законных интересов детей. Среди них случаи взыскания алиментов, трудоустройства родителей, розыск должников по алиментам или имущества.
А также в ходе встречи обсудят тему ограничения и восстановления родительских прав.
