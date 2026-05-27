Для петербургских школьников организовали экскурсию в отдел ЗАГС

Экскурсию в отдел ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовали для учащихся школ № 298, 310, лицея № 299 и гимназии № 205 в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Школьникам рассказали, какую роль семья играет в жизни человека и общества, а также почему важно передавать семейные традиции следующим поколениям. Кроме того, ребята ознакомились с работой органов ЗАГС. Специалисты объяснили, какие события регистрируются в отделах записи актов гражданского состояния и почему эти документы имеют важное правовое значение.
Отдельное внимание во время экскурсии уделили изучению родословной. Сотрудники отдела отметили, что исследование семейных корней помогает лучше понять историю своей семьи и увидеть ее связь с историей страны.
В завершение встречи школьники смогли задать интересующие вопросы. Они активно участвовали в беседе, делились своими мыслями и уточняли детали, которые показались особенно важными.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.