Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для петербургских школьников организовали экскурсию в отдел ЗАГС

Отдельное внимание уделили изучению родословной.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсию в отдел ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовали для учащихся школ № 298, 310, лицея № 299 и гимназии № 205 в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Школьникам рассказали, какую роль семья играет в жизни человека и общества, а также почему важно передавать семейные традиции следующим поколениям. Кроме того, ребята ознакомились с работой органов ЗАГС. Специалисты объяснили, какие события регистрируются в отделах записи актов гражданского состояния и почему эти документы имеют важное правовое значение.

Отдельное внимание во время экскурсии уделили изучению родословной. Сотрудники отдела отметили, что исследование семейных корней помогает лучше понять историю своей семьи и увидеть ее связь с историей страны.

В завершение встречи школьники смогли задать интересующие вопросы. Они активно участвовали в беседе, делились своими мыслями и уточняли детали, которые показались особенно важными.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.