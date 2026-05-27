Какой сегодня праздник: День пограничника

День рождения майонеза посвящён одному из самых популярных соусов в мире. Существует несколько версий появления майонеза, но самая распространённая связана с событиями 1756 года. Во время Семилетней войны (1756−1763) англичане оккупировали французские земли на средиземноморском острове Менорка, в городе Маон (по-французски Mahon). Французские войска под командованием маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, столкнулись с острой нехваткой продуктов — в распоряжении остались только яйца, растительное (оливковое) масло и лимоны. Герцог Ришелье приказал повару придумать новое блюдо из имеющихся ингредиентов. Повар создал эмульсионный соус на основе масла и яиц. Соус оказался очень вкусным и получил название «майонез» (mayonnaise) — то есть «маонский», по названию города. В СССР майонез появился в 1936 году. Анастас Микоян, народный комиссар пищевой промышленности СССР, посетил США и привёз оттуда передовые технологии производства продуктов, в том числе рецептуру майонеза. Первая партия майонеза была выпущена на Московском жиркомбинате в Шелепихе. Продукт получил одобрение Сталина, после чего началось его массовое производство. Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза. В среднем на одного россиянина приходится около 5 литров майонеза в год.