Какой сегодня праздник: День пограничника

День пограничника — профессиональный праздник личного состава пограничных войск и пограничной службы. В России его отмечают ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году Декрет Совнаркома учредил пограничную охрану РСФСР. Это событие положило начало формированию пограничных войск в Советском Союзе. 1 июля 2003 года: Федеральная пограничная служба перешла в ведение ФСБ РФ и стала называться «Пограничная служба ФСБ России». Пограничники служат на самых разных участках границы — от Крайнего Севера до горных районов и островов, часто в суровых условиях и вдали от городов. Важную роль в их работе играют служебные собаки, помогающие обнаруживать нарушителей, наркотики и оружие.
День рождения майонеза посвящён одному из самых популярных соусов в мире. Существует несколько версий появления майонеза, но самая распространённая связана с событиями 1756 года. Во время Семилетней войны (1756−1763) англичане оккупировали французские земли на средиземноморском острове Менорка, в городе Маон (по-французски Mahon). Французские войска под командованием маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, столкнулись с острой нехваткой продуктов — в распоряжении остались только яйца, растительное (оливковое) масло и лимоны. Герцог Ришелье приказал повару придумать новое блюдо из имеющихся ингредиентов. Повар создал эмульсионный соус на основе масла и яиц. Соус оказался очень вкусным и получил название «майонез» (mayonnaise) — то есть «маонский», по названию города. В СССР майонез появился в 1936 году. Анастас Микоян, народный комиссар пищевой промышленности СССР, посетил США и привёз оттуда передовые технологии производства продуктов, в том числе рецептуру майонеза. Первая партия майонеза была выпущена на Московском жиркомбинате в Шелепихе. Продукт получил одобрение Сталина, после чего началось его массовое производство. Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза. В среднем на одного россиянина приходится около 5 литров майонеза в год.
День брюнеток (или Всемирный день брюнеток) — неофициальный праздник, посвящённый женщинам с тёмным цветом волос. Отмечается ежегодно 28 мая. Праздник появился в 2006 году как своего рода «ответ» Дню блондинок (31 мая). Точных данных об учредителях и официальной инициативе создания праздника нет — он возник стихийно в массовой культуре. С биологической точки зрения тёмный цвет волос обусловлен высоким содержанием пигмента эумеланина и является доминантным признаком — им обладают около 70−80% населения планеты.