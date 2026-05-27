Трамп заявил, что не смягчит санкции против Ирана даже за весь его уран

В свете текущей международной напряженности президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно смягчения санкций против Ирана. Он заявил, что США не будут рассматривать возможность ослабления экономических ограничений, независимо от решения Ирана передать свои запасы высокообогащенного урана.
«Нет, нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций, нет», — ответил Трамп в интервью для PBS News на вопрос о том, готов ли он взять иранский уран в обмен на снятие санкций.
При этом отметим, что сам Иран не предлагал американцам свои урановые запасы. Более того, этой темы даже не было в повестке. Однако западные журналисты, по какой-то причине, решили ввести этот вопрос в ряд актуальных.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия заявила о готовности принять иранские запасы урана, чтобы обезопасить их от посягательств США.