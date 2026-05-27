Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобрнауки заявил, что дипломы в нынешнем виде исчезнут из-за искусственного интеллекта

Высшее образование, по словам Валерия Фалькова, может вернуться к устным экзаменам.

Источник: Клопс.ru

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что привычный формат дипломных работ в российских вузах со временем исчезнет из-за развития искусственного интеллекта. Его слова РИА Новости приводит в среду, 27 мая.

«Они [поколение 2025−2039 годов] не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать», — заявил министр и добавил, что рано или поздно вузам придётся вернуться к устной экзаменации выпускников.

В США на фоне бума ИИ университеты стали чаще возвращаться к устным экзаменам. Некоторые вузы, наоборот, решили использовать технологии в самой аттестации: теперь знания студентов проверяют чат-боты.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше