Глава Минобрнауки заявил, что дипломы в нынешнем виде исчезнут из-за искусственного интеллекта

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что привычный формат дипломных работ в российских вузах со временем исчезнет из-за развития искусственного интеллекта. Его слова РИА Новости приводит в среду, 27 мая.
«Они [поколение 2025−2039 годов] не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать», — заявил министр и добавил, что рано или поздно вузам придётся вернуться к устной экзаменации выпускников.
В США на фоне бума ИИ университеты стали чаще возвращаться к устным экзаменам. Некоторые вузы, наоборот, решили использовать технологии в самой аттестации: теперь знания студентов проверяют чат-боты.