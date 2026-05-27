Соцфонд напомнил самозанятым волгоградцам о праве на пенсию и больничные

Также с 2026 года действует эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых. Для того, чтобы получать оплачиваемый больничный, необходимо оплатить годовой взнос или полгода направлять ежемесячные платежи. При этом право на больничный наступает лишь через 6 месяцев после оплаты таких платежей. К слову, в регионе с начала года к данному эксперименту присоединились 654 самозанятых. И количество таких жителей увеличивается. Например, по данным за апрель, количество самозанятых, отчисляющих взносы на больничный, было меньше — 436 человека.