Появились кадры первого в году выхода российских космонавтов в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в 2026 году выход в открытый космос с Международной космической станции. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.
Космонавтам предстоит установить российский радиотелескоп «СолнцеТерагерц», который предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не исследованном терагерцевом диапазоне. Полученные данные призваны помочь в изучении механизмов возникновения солнечных вспышек и в проверке возможности раннего обнаружения опасных космических объектов.
— Следующей задачей выхода станет работа по продолжению эксперимента «Экран-М». Затем космонавтам предстоит снять и забрать на станцию контейнер космического эксперимента «Биориск», — отметили в Роскосмосе.
Расчетная продолжительность выхода в открытый космос составила около пяти с половиной часов. Для Сергея Кудь-Сверчкова это второй космический выход в карьере, в то время как для бортинженера Сергея Микаева это был первый подобный опыт. Андрей Федяев находится на борту станции, обеспечивая поддержку миссии, передает официальный Telegram-канал госкорпорации.
Ученые из Института космических исследований РАН поставили перед собой амбициозную задачу — первыми в мире получить изображение солнечной короны с помощью наноспутника. Глава проекта Сергей Богачев рассказал, что эта задача находится «на грани реализуемости», но коллектив полон решимости ее выполнить.