В Иркутске отремонтируют улицу Чернышевского

Улицу Чернышевского отремонтируют в Иркутске при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Комплексное обновление разделили на два этапа. Первый участок — от улицы Герцена до Гоголя — привели в нормативное состояние в 2025 году. Тогда специалисты заменили покрытие проезжей части и тротуаров, восстановили освещение и провели санитарную обрезку деревьев. Теперь работы переходят на второй участок — от улицы Гоголя до Автомобильной. Общая протяженность ремонтируемого объекта составляет 1540 метров.
В ходе второго этапа мастера заасфальтируют проезжую часть и тротуары, восстановят ливневую канализацию, а также сделают новые опоры освещения, бордюры, пешеходные ограждения и тактильную плитку. Помимо этого, они обустроят газоны и отремонтируют трамвайные плиты на пересечении с улицей Грибоедова. Также на участке обновят разметку.
Сейчас подрядчики устанавливают и бетонируют бортовой камень. Перед этим они частично демонтировали покрытие на тротуарах и убрали старые бордюры. Кроме того, на объект уже завезли щебеночно-песчаную смесь — ее будут использовать для устройства основания пешеходных зон.
«Подрядной организацией набран хороший темп. Со своей стороны вместе со специалистами стройконтроля будем следить за тем, как идет процесс, и оперативно решать возникающие вопросы», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.