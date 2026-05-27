Власти Дона продают покореженные авто за копейки. Это можно наблюдать на площадке «ГИС Торги».В Ростовской области власти выставили на аукцион повреждённые легковушки и грузовики по символическим ценам. Машины имеют видимые дефекты, потёртости, следы ржавчины и, скорее всего, не на ходу. В Боковском районе с молотка пустят две легковушки. «ВАЗ-2106» оценили в 16,3 тыс. рублей. В описании лота указано: автомобиль бывший в эксплуатации, с видимыми повреждениями, дефектами, следами коррозии, возможны скрытые неисправности. Имущество обращено в собственность государства. За 20,3 тыс. рублей пытаются продать ВАЗ-21113 «Ока» 1997 года выпуска. Состояние аналогичное: видимые повреждения, дефекты, коррозия, возможны скрытые проблемы. Подать заявку на участие в торгах можно до 22 июня, сам аукцион пройдёт 29 июня. В Егорлыкском районе на продажу выставили сразу несколько неисправных КамАЗов. Всё имущество также принадлежит государству.