Укусы комаров могут вызывать аллергию: врач назвала основные симптомы

Врач Логина перечислила основные симптомы аллергии на укус комара.

Источник: Комсомольская правда

Укусы комаров могут вызывать не только зуд, но и серьезную аллергическую реакцию. Иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина рассказала, как проявляется аллергия на укусы комаров и что с этим делать. Об этом пишет ОТР.

«На укусы кровососущих насекомых могут быть аллергические реакции в виде местного, локального отека. Если большая площадь тела подвергается укусам, то могут быть даже общие реакции в виде лихорадки и слабости», — объяснила медик.

По словам специалиста, особенно часто сильная реакция проявляется у детей — в местах укусов появляются уплотнения и покраснения, которые долго не проходят. При таких симптомах Логина рекомендует обязательно обратиться к аллергологу.

Врач также посоветовала активно защищаться от укусов. Следует носить закрытую одежду, использовать репелленты и по возможности избегать мест с большим количеством насекомых. При выраженной аллергии может помочь метод аутолимфоцитотерапии — этот вопрос нужно решать индивидуально с врачом.

Ранее биолог Михаил Воробьев объяснил, почему в этом году россияне столкнулись с большим количеством комаров и клещей. В следующем сезоне их численность, по природным причинам, может снизиться.