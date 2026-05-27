Укусы комаров могут вызывать аллергию: врач назвала основные симптомы

Укусы комаров могут вызывать не только зуд, но и серьезную аллергическую реакцию. Иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина рассказала, как проявляется аллергия на укусы комаров и что с этим делать. Об этом пишет ОТР.
«На укусы кровососущих насекомых могут быть аллергические реакции в виде местного, локального отека. Если большая площадь тела подвергается укусам, то могут быть даже общие реакции в виде лихорадки и слабости», — объяснила медик.
По словам специалиста, особенно часто сильная реакция проявляется у детей — в местах укусов появляются уплотнения и покраснения, которые долго не проходят. При таких симптомах Логина рекомендует обязательно обратиться к аллергологу.
Врач также посоветовала активно защищаться от укусов. Следует носить закрытую одежду, использовать репелленты и по возможности избегать мест с большим количеством насекомых. При выраженной аллергии может помочь метод аутолимфоцитотерапии — этот вопрос нужно решать индивидуально с врачом.
