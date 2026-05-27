Кулишов: ФСБ предотвратила вывоз из РФ стратегических товаров на 1 млрд рублей

Пограничники не позволили вывезти из страны стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.
«Пограничными органами в 2025 году пресечен 21 международный и межрегиональный канал поставок наркотиков, изъято… около 850 килограмм наркотических средств… также стратегически важных товаров и грузов на сумму около 950 миллионов рублей», — рассказал Кулишов.
Он отметил, что за совершение преступлений экономической направленности, выявленных пограничными органами, осуждено свыше 500 лиц.
Как писал сайт KP.RU, также глава Погранслужбы России сообщил, что спецслужбы Запада передают киевскому режиму данные о дислокации российских пограничников и военных.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за границу. Заинтересованной в этих поставках стороной оказалось иностранное государство.