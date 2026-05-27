Дети из многодетных семей смогут пройти обследование по квотам в Дзержинске

Новый поликлинический центр открылся на проспекте Циолковского в Дзержинске 27 мая. Символично, что он стал 27-м по счету медучреждением в сети клиник «Тонус». Торжественное мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
Как рассказала гендиректор «Тонуса» Ольга Михалева, в центре доступен широкий спектр медицинских услуг: УЗИ, эндоскопия (ФГДС и ФКС), цифровой рентген, гистеросальпингография (ГСГ), ЛОР и другие. В планах — установка цифрового маммографа.
Особенностью работы станет система экспертного прочтения снимков. Все томографы сети объединены в единую структуру, что способствует организации коллегиальных консультаций и повышению точности диагностики.
Ключевое звено сегодня — флагманский магнитно-резонансный томограф 3,0 Тесла экспертного класса. По словам главврача центра, врача лучевой диагностики Алексея Майорова, трёхтесловый томограф делает диагностику более точной и совершенной, он предназначен в основном для исследования структур мозга. Это особенно важно для детей, у которых структуры организма мельче, а также для выявления сложной неврологической патологии.
«У нас доступен полный спектр исследований, в том числе с помощью контраста, а также специальные онкопротоколы — для глубокой диагностики метастатических процессов», — сообщил Алексей Майоров.
Как стало известно в ходе открытия центра, бесплатно пройти обследование на современном томографе смогут дети из многодетных семей — это очередная социальная инициатива компании: выделено 100 квот на сумму более миллиона рублей.
Квоты выделены детям из многодетных семей, имеющим неврологические заболевания и нуждающимся в экспертной оценке структур головного мозга, и переданы Нижегородской областной ассоциации многодетных семей, а также партнёрам благотворительного проекта: детской городской больнице № 8 Дзержинска и Володарской ЦРБ.
«Детям особенно важны подобные исследования, — отметила Ольга Михалева. — Мы нацелены на сотрудничество с государственными поликлиниками, так как делаем общее дело — повышаем качество медпомощи». «Такие социальные инициативы очень нужны сегодня, благодаря им будут здоровы дети и их родители», — добавила председатель НООО «Ассоциация многодетных семей» Татьяна Мальцева.
По словам Ольги Михалевой, новая клиника будет заниматься не только диагностикой, но малоинвазивным лечением. В клинике оборудована рентген-операционная с использованием С-дуги (системы точной рентгеновской навигации).
«Она позволяет врачу видеть точку приложения и даёт 100-процентное попадание в цель при блокаде боли, — пояснила специалист. — Так мы можем проводить эффективные блокады при болях в спине и суставах в амбулаторных условиях, без длительной госпитализации. В результате добиваемся полного цикла оказания услуги за одно посещение: человек пришел, решил проблему и ушел».
Обращение в связи с открытием центра направил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Замечательно, что у жителей города-труженика появилась возможность позаботиться о своём здоровье, сэкономив время и нервы, — отметил он. — Вы действительно заслужили доверие людей благодаря профессионализму, ответственному отношению к делу, вниманию к пациентам и верности профессии».
Алексей Майоров добавил, что такой современный медицинский центр с экспертной диагностикой и полным циклом услуг в Нижегородской области открывается впервые. По его мнению, пользоваться услугами клиники будут не только дзержинцы, но и жители заречной части Нижнего Новгорода и других районов области.
Напомним, что ранее ГК «Тонус» выделила 30 квот, включающих полный курс аппаратного лечения заболеваний глаз детям из многодетных семей.