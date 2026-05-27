Минздрав: Производство отечественной линзы для лечения катаракты запустили в РФ

В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Установка линзы доступна россиянам бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
В пресс-службе уточнили, что линза производится на базе НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова Минздрава России. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год, а в дальнейшем планируется увеличить производственные мощности вдвое — до 25 тысяч единиц в год.
В Минздраве отметили, что установка линзы доступна гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках программы госгарантий и добавили, что линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения для пациентов любого возраста.
После операции пациенты могут отказаться от ношения очков, а для тех, кто страдает сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости, линза поможет глазу фокусироваться на разных расстояниях, передает РИА Новости.
