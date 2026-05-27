Кошка в Китае разодрала голову хозяйке во время уборки лотка

Ранее в Орландо женщина по имени Ширли Пасаманик подверглась нападению питбуля на своего 14-летнего пса по кличке Спарки возле супермаркета. Женщина пыталась отогнать собаку тростью, но та не реагировала. Тогда Пасаманик набросилась на питбуля и укусила его за шею, после чего животное отступило.