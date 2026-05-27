Кошка в Китае разодрала голову хозяйке во время уборки лотка

Кошка набросилась на свою хозяйку, жительницу Китая по фамилии Чен, когда та занималась уборкой лотка. Питомец неожиданно напал на нее, прыгнул на плечи, вцепился в голову и стал наносить удары задними лапами по лицу.
Китаянка получила множественные порезы и ушибы, а также глубокую рану на голове. Доктора классифицировали травмы как контакт с риском заражения бешенством III степени, что потребовало экстренного введения вакцины и иммуноглобулина. Жизни женщины ничего не угрожает. Однако она пережила сильный психологический шок и планирует отдать кошку после восстановления, передает Sohu.
Недавно в Германии в городе Лонне американский бульдог насмерть загрыз своего хозяина, тело которого впоследствии было обнаружено в канаве. После случившегося собака оставалась рядом с телом.
Ранее в Орландо женщина по имени Ширли Пасаманик подверглась нападению питбуля на своего 14-летнего пса по кличке Спарки возле супермаркета. Женщина пыталась отогнать собаку тростью, но та не реагировала. Тогда Пасаманик набросилась на питбуля и укусила его за шею, после чего животное отступило.