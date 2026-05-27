Пять бойцов «Орлана» ранены в Белгородской области

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области 27 мая при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов подразделения «Орлан». У двоих диагностированы осколочные ранения, трое получили акубаротравмы. После оказания медпомощи бойцы продолжат лечение в стационаре. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.